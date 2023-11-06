Садальский раскритиковал передачу "Перепой звезду": пережёванное шоу "Голос"

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Станислав Садальский перечислил недостатки нового шоу Первого канала "Перепой звезду".

Фото: Нейросеть Шедеврум

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" назвал новое музыкальное шоу "Перепой звезд" очередным пошлым штампом.

Он считает, что передача является "пережёванным" шоу "Голос"

"Усиленный пафос, растянутые биографии участников, ложный восторг при появлении "звёзд", пониженный уровень жюри", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Актёр заявил, что ведущие неинтересные, а приглашённые звёзды давно забыты.

Ранее Станислав Садальский раскритиковал идею Константина Эрнста снять новый фильм в космосе.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.