Станислав Садальский раскритиковал инициативу Константина Эрнста снять вторую часть фильма "Вызов" в космосе.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" не одобрил идею директора Первого канала о продолжении космического фильма.
"Опять миллионы рублей "на ветер"?! Лучше бы "Роскосмос" лунную станцию удачно запустил!" — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.
Актёр отметил, что "натурные съёмки" не обязательны.
"А потом по ТВ больным детям и на СВО собирают", — выразил своё возмущение Садальский.
Ранее Станислав Садальский выразил сомнения в том, что фильм "Вызов" был снят в космосе.
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