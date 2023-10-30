Садальский об идее Эрнста снять новый фильм в космосе: опять миллионы рублей "на ветер"

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Станислав Садальский раскритиковал инициативу Константина Эрнста снять вторую часть фильма "Вызов" в космосе.

Фото: Pravda.ru

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" не одобрил идею директора Первого канала о продолжении космического фильма.

"Опять миллионы рублей "на ветер"?! Лучше бы "Роскосмос" лунную станцию удачно запустил!" — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Актёр отметил, что "натурные съёмки" не обязательны.

"А потом по ТВ больным детям и на СВО собирают", — выразил своё возмущение Садальский.

Ранее Станислав Садальский выразил сомнения в том, что фильм "Вызов" был снят в космосе.

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