Алла Пугачёва, не долго задержавшись в России, снова пустилась в бега. Недавно её супруг Максим Галкин* опубликовал совместное фото, на котором они находятся в Латвии рядом с церковью в Сигулде.
Таким образом, звезда провела в России всего лишь несколько часов. Сначала она пересекла государственную границу пешком на пограничном переходе в Псковской области. Затем вернулась в Москву на поезде.
Звезду привезли к семейному замку в деревне Грязь на чёрном Rolls-Royce. Однако и в этом месте она задержалась совсем недолго.
Буквально спустя несколько часов она отправилась в сторону Санкт-Петербурга и была замечена в Твери у музыкальной студии.
5 ноября стало известно, что певица прибыла в Латвию. На фотографии, размещённой Галкиным*, певица стоит рядом с мужем возле церкви в латвийской Сигулде.
*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
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