Певицу Аллу Пугачёву заметили у церкви в латышской Сигулде

Алла Пугачёва, не долго задержавшись в России, снова пустилась в бега. Недавно её супруг Максим Галкин* опубликовал совместное фото, на котором они находятся в Латвии рядом с церковью в Сигулде.

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

Таким образом, звезда провела в России всего лишь несколько часов. Сначала она пересекла государственную границу пешком на пограничном переходе в Псковской области. Затем вернулась в Москву на поезде.

Звезду привезли к семейному замку в деревне Грязь на чёрном Rolls-Royce. Однако и в этом месте она задержалась совсем недолго.

Буквально спустя несколько часов она отправилась в сторону Санкт-Петербурга и была замечена в Твери у музыкальной студии.

5 ноября стало известно, что певица прибыла в Латвию. На фотографии, размещённой Галкиным*, певица стоит рядом с мужем возле церкви в латвийской Сигулде.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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