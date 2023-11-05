Пугачева опять поспешно уехала из России: Галкин* показал совместное фото

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Некогда известная певица Алла Пугачёва опять покинула Россию.

Фото: Instagram Максима Галкина

Об этом сообщил её супруг — артист Максим Галкин*.

Накануне российские СМИ писали, что Примадонна, закрывая лицо платком, въехала в Россию через Псковскую область. Потом были слухи, что Алла Борисовна появится в Петербурге на похоронах дирижера Юрия Темирканова. А затем её "потеряли".

И вот теперь её супруг выложил в социальную сеть фотографию с женой, подписав, что они находятся в Латвии, в городе Сигулда.

"Какое сегодня солнечное воскресенье в Сигулде!" — подписал снимок Галкин*.

Сама знаменитость не комментирует информацию о визите в Российскую Федерацию. Многочисленные журналисты продолжают расследовать, зачем же Пугачёва приезжала в страну, где когда-то родилась, но бросила ради Израиля.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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