После возвращения в Россию певица Алла Пугачёва удивила неожиданным поступком.
Она несколько часов пробыла в замке в деревне Грязь, затем на чёрном Rolls-Royce она уехала в сторону Петербурга.
И бесследно пропала.
Судя по всему, знаменитость раскрывать собственное местоположение не намерена. Найти 74-летнюю пенсионерку пока не удается. Папарацци пытаются достать видео с камер наблюдения.
Возможно, Алла вернётся в Москву. А, может, через Финляндию уедет в ЕС, пишет "КП".
Охрана замка в Грязях держит оборону. Отвечать на вопросы журналистов "секьюрити" в черных балаклавах отказываются.
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