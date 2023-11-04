Алла Пугачёва бесследно пропала по дороге в Санкт-Петербург

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

После возвращения в Россию певица Алла Пугачёва удивила неожиданным поступком.

Фото: "Алла Пугачева" by Michail Popov is licensed under CC BY-SA 3.0.

Она несколько часов пробыла в замке в деревне Грязь, затем на чёрном Rolls-Royce она уехала в сторону Петербурга.

И бесследно пропала.

Судя по всему, знаменитость раскрывать собственное местоположение не намерена. Найти 74-летнюю пенсионерку пока не удается. Папарацци пытаются достать видео с камер наблюдения.

Возможно, Алла вернётся в Москву. А, может, через Финляндию уедет в ЕС, пишет "КП".

Охрана замка в Грязях держит оборону. Отвечать на вопросы журналистов "секьюрити" в черных балаклавах отказываются.

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