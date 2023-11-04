Алла Пугачёва приехала в Россию готовиться к дорогим частным выступлениям

1:23 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Алла Пугачёва приехала в Москву по личным делам — у неё накопилось тут много "бумажных дел", пройдут встречи с юристами.

Фото: социальные сети

Также 74-летняя артистка хочет решить ряд "творческих вопросов".

Её коллеги сейчас обсуждают, что Пугачёва планирует решить два "концертных вопроса". Первый: каков спрос на её частные выступления для богатых россиян в Дубае. Издание KР. RU сообщает, что ей предлагают гонорар в 34 млн рублей. Для этого нужно отработать хотя бы полчаса.

Второй вопрос: у Аллы накопилось много купленных песен — часть лежала "мёртвым грузом". В 2024 году Примадонна планирует релизы нескольких песен: и хочет закончить эту работу.

Спрос на частные концерты она традиционно не комментирует. Если исполнительница и решится на выступления в ОАЭ — то это будут частные закрытые концерты для олигархов. На подобных мероприятиях запрещена съемка.

По слухам, Пугачева с мужем копит на покупку новой недвижимости для младших детей. А значит, возможность подзаработать упускать нельзя.

Формат выступлений для певицы: на эти концерты билеты не продают, их делают "для своих" — партнеров, друзей.

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Алла Пугачева приехала на музыкальную студию для записи новой песни