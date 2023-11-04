Дорогой автомобиль Rolls Royce певицы Аллы Пугачёвой выехал из Москвы в направлении Санкт-Петербурга.
Как сообщает Telegram-канал SHOT, Примадонна там должна посетить похороны дирижёра Юрия Темирканова. Папарацци отмечают, что дорогая машина въехала в Тверь в 12:46.
Ранее общественные деятели требовали задержать певицу и допросить её о возможном финансировании ВСУ. Их поддержали солдаты добровольческого подразделения "Союз", которые сейчас сражаются на Донецком фронте.
По информации Telegram-канала, со ссылкой на свой источник из окружения Аллы, Пугачёва приехала в РФ, чтобы составить допзавещание и забрать все документы на своих детей, которые необходимы для завершения окончательного переезда на Кипр.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
МОК разъяснил свою позицию по отношению к российским спортсменам и атлетам из стран, связанных с палестино-израильским конфликтом.