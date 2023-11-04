Rolls Royce с Аллой Пугачёвой направляется в Санкт-Петербург

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дорогой автомобиль Rolls Royce певицы Аллы Пугачёвой выехал из Москвы в направлении Санкт-Петербурга.

Фото: Скриншот из видео

Как сообщает Telegram-канал SHOT, Примадонна там должна посетить похороны дирижёра Юрия Темирканова. Папарацци отмечают, что дорогая машина въехала в Тверь в 12:46.

Ранее общественные деятели требовали задержать певицу и допросить её о возможном финансировании ВСУ. Их поддержали солдаты добровольческого подразделения "Союз", которые сейчас сражаются на Донецком фронте.

По информации Telegram-канала, со ссылкой на свой источник из окружения Аллы, Пугачёва приехала в РФ, чтобы составить допзавещание и забрать все документы на своих детей, которые необходимы для завершения окончательного переезда на Кипр.

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