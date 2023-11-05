Певец Shaman завершил выступление в Санкт-Петербурге нажатием красной кнопки

0:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский певец Shaman, исполняющий патриотические песни, провёл перформанс во время своего сольного концерта на Первом канале. Этуинформацию сообщает Телеграм-канал "Осторожно, новости". На видео можно увидеть, как Shaman нажимает на красную кнопку в "ядерном чемоданчике" после произнесения слов "Я русский", который на сцену принёс мужчина в костюме охранника.

Выступление Shaman

Напомним, Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности России, заявил, что Российская Федерация по мощности ядерного оружия опережает все остальные страны в мире.

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