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Певец Shaman завершил выступление в Санкт-Петербурге нажатием красной кнопки

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Шоу-бизнес

Российский певец Shaman, исполняющий патриотические песни, провёл перформанс во время своего сольного концерта на Первом канале. Этуинформацию сообщает Телеграм-канал "Осторожно, новости". На видео можно увидеть, как Shaman нажимает на красную кнопку в "ядерном чемоданчике" после произнесения слов "Я русский", который на сцену принёс мужчина в костюме охранника.

Выступление Shaman

Напомним, Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности России, заявил, что Российская Федерация по мощности ядерного оружия опережает все остальные страны в мире.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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