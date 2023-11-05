Российский певец Shaman, исполняющий патриотические песни, провёл перформанс во время своего сольного концерта на Первом канале. Этуинформацию сообщает Телеграм-канал "Осторожно, новости". На видео можно увидеть, как Shaman нажимает на красную кнопку в "ядерном чемоданчике" после произнесения слов "Я русский", который на сцену принёс мужчина в костюме охранника.
Напомним, Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности России, заявил, что Российская Федерация по мощности ядерного оружия опережает все остальные страны в мире.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Певицу Аллу Пугачёвой считают виновной в крахе карьеры многих звёзд.