Алла Пугачёва помогла певцу Shaman стать известным

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известно, что патриотичный и популярный певец Shaman (Ярослав Дронов) был спасён Аллой Пугачёвой, когда его карьера была на стадии становления. Без награды "Золотая звезда", врученной Примадонной, артист, возможно, не стал бы таким известным.

Фото: Wikipedia

Десять лет назад Shaman одержал победу в шоу "Фактор А" и получил награду непосредственно от Пугачёвой. В это время семья артиста находилась в финансовых трудностях, и даже возникала возможность, что Дронов мог прекратить своё обучение.

"Благодаря участию в этом конкурсе он проплатил учёбу в Академии имени Гнесиных. Если честно, мы бы в таком тяжёлом положении были, если бы не эта "Звезда", — приводит "Утро.ру" слова отца Shaman`а.

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