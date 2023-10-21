Известно, что патриотичный и популярный певец Shaman (Ярослав Дронов) был спасён Аллой Пугачёвой, когда его карьера была на стадии становления. Без награды "Золотая звезда", врученной Примадонной, артист, возможно, не стал бы таким известным.
Десять лет назад Shaman одержал победу в шоу "Фактор А" и получил награду непосредственно от Пугачёвой. В это время семья артиста находилась в финансовых трудностях, и даже возникала возможность, что Дронов мог прекратить своё обучение.
"Благодаря участию в этом конкурсе он проплатил учёбу в Академии имени Гнесиных. Если честно, мы бы в таком тяжёлом положении были, если бы не эта "Звезда", — приводит "Утро.ру" слова отца Shaman`а.
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