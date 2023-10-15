Певец Shaman получил ранение во время концерта в Кремле

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известный и патриотично настроенный российский певец Shaman (Ярослав Дронов) дал выступление на сцене Государственного Кремлёвского дворца. Информацию о том, как прошел этот концерт, вы могли следить в нашей онлайн-трансляции.

Фото: Wikipedia

После окончания выступления мать артиста Людмила Дронова поделилась информацией о том, что певец получил легкую травму во время концерта. В ходе исполнения песни "Танцы на стеклах" он танцевал босиком на стекле и немного поранил левую ногу.

"Ярослав уже вот дотанцевался и немного поранил ногу: прыгал на стёклах сейчас. Я переживала там. Левая нога. Я сразу это заметила, потому что он начал хромать. Он дотанцовывал до конца номера", — сказала мать Shaman'а.

По словам женщины, артисту уже была оказана первая помощь: его ногу залепили пластырем и обмотали бинтом. Отец Дронова, присутствовавший на концерте и даже выступивший вместе с сыном, о произошедшей травме не был в курсе.

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