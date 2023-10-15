Shaman рассказал, что его карьера пошла в гору, когда дочь Варвара начала учиться в школе

В интервью "Откровенно с Татаркой" российский певец Shaman (Ярослав Дронов) рассказал о сложных периодах своей жизни и поделился информацией о дочери Варваре, которая родилась от его первого брака.

Фото: Wikipedia

Ярослав Дронов переживал непростые времена после свадьбы с Еленой Мартыновой. В то время он искал своё место в музыкальной индустрии, в то время как его супруга обеспечивала семью. Дронов часто вспоминал свою дочь, которая родилась в 2014 году.

"Когда ничего не получалось, у меня была мечта, чтобы дочка пошла в школу и знала, что у неё есть такой папа и гордилась бы им. В момент, когда она пойдёт в первый класс. Ровно так и произошло. Она пошла в первый класс, а у меня пошла карьера в гору", — сказал музыкант.

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