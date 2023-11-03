Вернувшуюся в РФ Аллу Пугачёву потребовали проверить на предмет участия в финансировании ВСУ

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Активисты из организации "Зов народа" потребовали задержать и допросить Аллу Пугачёву по вопросу её предполагаемого финансирования ВСУ. По данным Telegram-канала Shot, после прибытия в Российскую Федерацию Примадонне угрожает уголовная статья.

Фото: "Алла Пугачева" by Michail Popov is licensed under CC BY-SA 3.0.

Организация "Зов народа" обратилась к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину и главе МВД Владимиру Колокольцеву. Активисты требуют наказать Пугачёву по административной статье "Публичное оскорбление в Интернете" за её записи в социальных сетях, где она называла россиян "холопами" и "рабами". Максимальным наказанием за эту статью является штраф в размере 10 тыс. рублей.

Кроме того, Пугачёве напомнили о её высказываниях в поддержку своего супруга Максима Галкина* и оказывающего финансовую помощь украинской армии. Общественники требуют провести допрос певицы для выяснения её непосредственной роли в финансировании ВСУ.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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Пугачёва в России