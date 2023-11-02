Певица Алла Пугачёва скрывала лицо под платком при пересечении границы с Россией

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Алла Пугачёва при прибытии в Псковскую область скрывала лицо под платком. Об этом к сообщили очевидцы, свидетельствовавшие её возвращение в Россию. Данное событие произошло 2 ноября.

Фото: wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 4.0

По данным Telegram-канала Baza, Примадонна пересекла границу в одиночку. Её забрали с пограничного пункта на чёрном автомобиле "Камри". Артистка сама не огласила информацию о приезде в Россию, и её близкие также пока не подтвердили этот факт.

Последние местоположение певицы — Кипр. На остров она не так давно переехала вместе с семьёй на фоне военного конфликта в Израиле.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.