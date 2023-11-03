Уехавший из России Артур Смольянинов* начал давать концерты в переходах

1:23 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Весной прошлого года Артур Смольянинов* покинул Россию и отправился искать новую жизнь за границу. Актер выбрал Латвию в качестве своего нового места жительства. Пребывая в Риге, он дал несколько интервью, в которых выразил негодование по отношению к своей родине и заявил, что больше никогда не вернется в Россию.

Фото: Openverse by Ivan Bessedin is licensed under CC BY 2.0

Он надеялся, что его антироссийские заявления привлекут внимание и приведут к новым профессиональным возможностям за границей. Однако оказалось, что за рубежом его таланты не нашли должного признания. Съемок не было, и его театральный проект завершился неудачей.

Смольянинов* решил изменить свой курс и создал музыкальную группу под названием cheLovek, вместе с которой начал играть в местных переходах. Творческий коллектив актера состоял из эмигрантов, подобных ему. По словам артиста, эта тактика начала приносить результаты, и в декабре группа намечает свой первый концерт на крупной сцене, сообщает "Комсомольская правда".

Смольянинов* настойчиво утверждает, что это новый этап в его творчестве. Он чувствует, что начал жить заново и точно знает, чего он хочет.

*Признан Минюстом РФ иноагентом, а также внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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