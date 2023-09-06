Артуру Смольянинову* за предательство России пообещали деньги, дом в Майами, много женщин и машин

2:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В США Артур Смольянинов* наведался вскоре после начала СВО России на Украине. С тех пор поклонники артиста пытаются выяснить, каким образом он обеспечивает своё пребывание за границей, учитывая его сомнительную репутацию.

Фото: Личная страница Артура Смольянинова в соцсети "В Контакте"

Сенсационное бегство актёра за рубеж продолжает вызывать интерес из-за ряда интересных деталей. Известно, что Смольянинов* оставил на родине не только свою пенсионерку-мать, но и двоих малолетних детей, которые теперь остались под опекой бывшей жены артиста Дарьи Мельниковой. В то время как артист заслужил сомнительную известность в США, он продолжает критиковать Россию из-за океана.

"А я здесь. А почему я здесь? Я просто не понимаю. Мне просто очень-очень грустно", — негодует Смольянинов*, чьи нынешние заработки и рядом не стоят с былыми гонорарами.

Проживая в Латвии, звезда фильма "9 рота" с горечью отмечает каждое мероприятие и фестиваль, проходящие в России без его участия. Ведущие программы "Полный Абзац" Павел Русский и Тимофей Ермаков обсудили причины, побудившие актёра предать свою родину, и вспомнили о соблазнительных обещаниях, сделанных ему в Вашингтоне. Смольянинов*, согласившийся на этот шаг, даже не подозревал о возможных последствиях для своей репутации. Согласно ведущим, россияне, которых завербовали, могли не понимать, что они используются "как одноразовые активы", передаёт "МК".

"Уже давно известно, что посольство США и не только уже давно работают с так называемыми ЛОМами (ЛОМ — лидер общественного мнения). Имеет право, быть дебилом нельзя запретить. С ними сначала поработали — вербанули, а потом сказали, в определённый момент ты должен сделать что-то там. За это будут деньги, дом в Майами, много женщин и машин", — поделились подробностями журналисты.

*Признан Минюстом РФ иноагентом, а также внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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