Портниха Любовь Аксёнова раскрыла суть отношений Пугачёвой с Галкиным*: различаются по характеру

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Подруга и портниха Аллы Пугачёвой Любовь Аксёнова поделилась информацией об отношениях певицы с её мужем Максимом Галкиным*. Эта женщина, знакомая с Примадонной почти полвека, отметила, что супруги сильно различаются по характеру, но это не помешало им любить друг друга.

Фото: wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 4.0

По словам подруги Пугачёвой, эмоциональное состояние певицы оставляет желать лучшего. Тем не менее Аксёнова считает, что Примадонна обязательно вернётся в Москву.

"Я знаю Аллу с 1976 года. Она очень хороший человек. Всегда помогала, всех лечила… Алла очень доверчива: всем доверяла", — рассказала портниха Пугачёвой.

Аксёнова также сообщила, что артистка никогда ей не платила. Работу оплачивали мужчины, включая Евгения Болдина.

Приятельница Примадонны признаётся, что между ними бывали ссоры. Певица могла повысить голос, разозлиться, но всегда извинялась.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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