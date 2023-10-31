Максим Галкин* в новом образе объявил о своих концертах в Эстонии

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Из-за мировых событий юморист Максим Галкин* вынужден был изменить свой гастрольный график. После пребывания в Израиле он отправился на Кипр, а затем радовал аудиторию в Польше и Великобритании.

Фото: Личный аккаунт Максима Галкина в Instagram

В начале следующего года пародист планирует посетить Эстонию и Швецию. Концерты там запланированы на период с 16 по 20 февраля. В видео, где он делится информацией о новом графике выступлений, Галкин* предстал перед зрителями в новом образе: пышной шевелюре он предпочёл зачёсанные назад волосы.

"Дорогие друзья! В феврале состоятся мои концерты в Эстонии… Приходите", — заявил юморист, закрыв комментарии в личном блоге.

Интересно, что большинство кадров для этого объявления были записаны на балконе высотного здания с видом на море.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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