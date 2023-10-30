Супруги Никита Пресняков и Алёна Краснова недавно посетили Хэллоуинскую вечеринку, где они вдохновились американским стилем и костюмами местных знаменитостей. В их личном блоге старший сын Кристины Орбакайте поделился фотографией, на которой он и его возлюбленная были в интересных образах, сообщает "Центральная Служба Новостей".
Сейчас пара проживает в США, но даже на Хэллоуин они не смогли полностью избавиться от влияния российской эстрады. Их костюмы были парными: Алёна была Памелой Андерсон, а Никита предстал перед обществом как бывший муж Памелы Андерсон, Томми Ли.
Поклонники сразу же увидели сходство пары с известным советским творческим дуэтом, состоящим из молодого Филиппа Киркорова и Аллы Пугачевой.
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