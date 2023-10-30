Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Петербурге девушка потеряла паспорт и оказалась замужем за африканцем
"Органический", "без сахара": как производители товаров обманывают покупателей
PLOS Biology: ученые сформировали новое понимание работы химиотерапии при раке
Комик Руслан Белый* подал в суд иск с просьбой снять статус иноагента
Nutrients: исследование показало пользу употребления 3 яиц в день
Автоэксперт Сажин рекомендовал не откладывать покупку автомобиля
Эксперт "За рулем" назвал лучшие авто от 2,5 млн
Власти Израиля официально подтвердили гибель самой известной пленницы ХАМАС немки Шани Лук
Звезду "Кухни" проверит Генпрокуратура

Как Филипп и Алла: внук Пугачёвой удивил своих фанатов образом на Хэллоуин

0:49
Шоу-бизнес

Супруги Никита Пресняков и Алёна Краснова недавно посетили Хэллоуинскую вечеринку, где они вдохновились американским стилем и костюмами местных знаменитостей. В их личном блоге старший сын Кристины Орбакайте поделился фотографией, на которой он и его возлюбленная были в интересных образах, сообщает "Центральная Служба Новостей".

Как Филипп и Алла: внук Пугачёвой удивил своих фанатов образом на Хэллоуин
Фото: Личный Instagram-аккаунт Никиты Преснякова by Никита Пресняков

Сейчас пара проживает в США, но даже на Хэллоуин они не смогли полностью избавиться от влияния российской эстрады. Их костюмы были парными: Алёна была Памелой Андерсон, а Никита предстал перед обществом как бывший муж Памелы Андерсон, Томми Ли.

Поклонники сразу же увидели сходство пары с известным советским творческим дуэтом, состоящим из молодого Филиппа Киркорова и Аллы Пугачевой.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Никита Пресняков | Про трудности жизни в звездной семье и разогрев перед Limp Bizkit. МУЗLOFT #45
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Популярное
Названа пища, защищающая от болезни Альцгеймера и сердечных заболеваний

Столетие исследований свидетельствует о том, что употребление продуктов, обогащенных полифенолами, может предотвращать сердечные заболевания и болезнь Альцгеймера

Названа пища, защищающая от болезни Альцгеймера и сердечных заболеваний
Певица Вика Цыганова заявила о двойной жизни Олега Газманова после выступления в Дубае
Певица Вика Цыганова обвинила Олега Газманова в лицемерии
В Волновахе расстреляна семья из девяти человек, включая двух детей
Важные факторы риска и профилактика инсульта: советы кардиолога
Словакия прекратила помощь Украине: чего ожидать? Андрей Николаев Когда-то Шпицберген был русским Сергей Лебедев Европарламент и СБ ООН разбираются с Сербией из-за Косова Михаил Плисюк
PLOS One: установлено безопасное для здоровья количество сахара в чае и кофе
С протянутой рукой: Галкин* стал новым солистом группы "Ласковый Май"
В Москве школьник обещал расстрелять одноклассников из-за травли с их стороны
В Москве школьник обещал расстрелять одноклассников из-за травли с их стороны
Последние материалы
Врач назвала самые полезные процедуры для осеннего ухода за кожей
В Минобороны рассказали о провале атаки ВСУ в районе Работино
Патриарх Кирилл выступил с заявлением в связи с событиями в Махачкале: "Нет моральных оправданий"
Как Филипп и Алла: внук Пугачёвой удивил своих фанатов образом на Хэллоуин
Эксперты заявили о росте спроса на микрозаймы из-за повышения ключевой ставки
Назван продукт, снижающий риск сердечно-сосудистых заболеваний
Французская разведка узнала о российском комплексе РЭБ "Былина" на СВО
Юрист разъяснил изменения выплат по больничному с 2024 года
К журналисту "Нового дела" Идрису Юсупову пришли с обыском
В "Ночь искусств" в Москве пройдёт более 170 событий
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников