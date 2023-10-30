Инстасамка пожалела о пластике ягодиц у Тимура Хайдарова

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Инстасамка (настоящее имя — Дарья Зотеева), в эфире телешоу "Шоу Воли" рассказала о своем опыте пластической хирургии и почему она пожалела о решении сделать пластику ягодиц, сообщает Газета.Ru.

Фото: Личный Инстаграмм-аккаунт/instasamka

Дарья Зотеева обратилась к известному хирургу Тимуру Хайдарову, чтобы провести операцию. Однако после вмешательства она столкнулась с негативными последствиями, что привело к унижениям и неудобствам в ее повседневной жизни. Во время периода восстановления после операции она не могла даже самостоятельно посещать туалет и пришлось обратиться за помощью к медицинскому персоналу.

"Публичное унижение, меня мыли медсестры. Звоню, приглашаю девочек к действиям, а они моя аудитория… Они начинают меня отмывать, я просто сижу и думаю, куда я вляпалась. Изначально шла туда чисто по приколу". — сказала Инстасамка.

Инстасамка утверждает, что Тимур Хайдаров был с ней на связи день и ночь, поддерживал контакт с ее свекровью и оперативно решал все вопросы. По ее словам, она с уверенностью рекомендовала хирурга Хайдарова своим знакомым.

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