Музыканту Андрею Макаревичу* срывают концерты из-за поддержки Израиля

1:16 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский музыкант и организатор концертов Андрей Макаревич* столкнулся с угрозами во время своего планируемого тура по Казахстану, Узбекистану и Киргизии. В социальных сетях он напомнил, что ранее успешно выступал с группой "Машина времени" в этих странах и надеялся встретиться с публикой снова.

Фото: Википедия

"Но тут какие-то странные люди завалили угрозами организаторов концертов. Видимо, из-за того, что я поддержал Израиль", — сказал артист.

Макаревич* также отметил, что он живёт вне России с тех пор, как покинул страну после начала военной операции на Украине, и подчеркнул, что боевики ХАМАС не имеют никакого отношения к исламу. Он привёл пример, рассказав о ракете, выпущенной террористами рядом с его домом, недалеко от арабского и мусульманского поселения Фарадиз.

"Это ислам? Вырезать женщин и детей — это ислам? Прикрываться заложниками — это тоже ислам?" — обратился Макаревич* к поклонникам.

Артист завершил своё обращение, пожелав всем удачи и выразив уверенность в том, что у него и его коллег много друзей, которые остаются с ними, несмотря на сложности.

*признан иностранным агентом в РФ решением Минюста от 02.09.22.

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Машина времени - Костер