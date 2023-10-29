Обнародован список российских артистов, покинувших Израиль после начала конфликта

1:37 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Многие российские представители шоу-бизнеса, проживающие в Израиле, уехали из страны после начала палестино-израильского конфликта. Опубликован их список.

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

Алла Пугачёва

Певица уехала из Израиля на Кипр вместе со своими детьми Гарри и Лизой. У певицы также есть недвижимость на острове, а некоторые источники утверждают, что у неё имеется кипрский паспорт.

Максим Галкин*

Решил покинуть Израиль после обострения конфликта. В своих социальных сетях шоумен сообщил о планах отправиться в тур по Европе.

Максим Леонидов

Он переехал в Израиль в 2022 году, провёл несколько дней в бомбоубежище после начала обстрелов со стороны сектора Газа. Позже артист объявил о своём решении уехать в Париж, поскольку там у него запланирован концерт, пишет URA.RU.

Михаил Шац*

Телеведущий был вынужден покинуть Израиль и отправиться в Европу 7 октября. В своих социальных сетях он объявил, что он улетел до начала обстрелов и уже вернулся обратно.

Наталья Ионова

Певица, известная как Глюкоза, оказалась в Израиле во время начала обстрелов со стороны сектора Газа. Она прилетела со своим мужем и детьми на концерт Бруно Марса, который, к сожалению, не состоялся. Вместе с семьей Ионова провела два дня в бомбоубежище, прежде чем смогла вернуться в Москву.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ

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