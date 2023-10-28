SHAMAN рассказал, что многим обязан Михаилу Кругу

0:37 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Исполнитель, известный как SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов), посетил могилу известного шансонье Михаила Круга в ходе своей поездки в Тверь, сообщает "Газета.Ru".

Фото: Wikipedia by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0

Дронов подчеркнул, что он многим обязан Михаилу Кругу. Его музыка часто заказывалась посетителями заведения, где музыкант начинал свою карьеру в Новомосковске. Однако он не уточнил, был ли он лично знаком с этим шансонье.

Ранее стало известно, что выступление артиста на корпоративе стоит от €50 тысяч до €100 тысяч.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

SHAMAN - Я РУССКИЙ (музыка и слова: SHAMAN)