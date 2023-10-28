Исполнитель, известный как SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов), посетил могилу известного шансонье Михаила Круга в ходе своей поездки в Тверь, сообщает "Газета.Ru".
Дронов подчеркнул, что он многим обязан Михаилу Кругу. Его музыка часто заказывалась посетителями заведения, где музыкант начинал свою карьеру в Новомосковске. Однако он не уточнил, был ли он лично знаком с этим шансонье.
Ранее стало известно, что выступление артиста на корпоративе стоит от €50 тысяч до €100 тысяч.
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