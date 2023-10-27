Продюсер SHAMAN'а рассказал, что выступление артиста на корпоративе стоит от €50 тысяч до €100 тысяч.

1:24 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

SHAMAN (Ярослав Дронов), известный певец, согласно заявлению концертного директора Сергея Лаврова, получает от двух до трех миллионов рублей за один концерт. Кроме того, у артиста на весьма востребованных корпоративных мероприятиях цены колеблются от €50 тысяч до €100 тысяч.

Фото: Личный аккаунт Шамана в Instagram by шаман

SHAMAN находится на пике своей популярности благодаря патриотическим песням, и это приносит ему множество выступлений. Однако, как утверждает Лавров, мода на патриотизм может быстро уйти, и сложно сказать, когда это произойдет.

Сергей Лавров также подчеркнул, что по сравнению с другими российскими артистами, Ярослав Дронов не является лидером по заработкам. По его словам, артисты, такие как Анна Асти и Юлия Зиверт, зарабатывают больше, выступая на огромных концертных площадках.

В 2023 году SHAMAN стал самым популярным певцом в России, согласно опросу ВЦИОМ. Его хиты "Встанем" и "Я русский" завоевали 33% голосов опрошенных, что подтверждает его выдающуюся репутацию. Лучшей исполнительницей была признана Полина Гагарина, получившая 19% голосов опрошенных, и этим результатом она заняла первое место в женской категории популярности.

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Кто такой SHAMAN? Разоблачение главного патриота России