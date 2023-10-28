Портниха Пугачёвой рассказала о настроении артистки: "Домой ей хочется"

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Портниха Аллы Пугачёвой заявила, что артистка испытывает тоску, так как хочет домой.

Фото: "Алла Пугачева" by Michail Popov is licensed under CC BY-SA 3.0.

СМИ сообщают, что Примадонна приехала на Кипр, где у них с Максимом Галкиным* есть жильё.

В окружении певицы утверждают, что Пугачёва хотела бы вернуться домой.

Интернет-издание Popcake.ru, со ссылкой на слова портнихи певицы, пишет, что настроение народной артистки не очень позитивное.

"Сама я ей не звонила. Но общаюсь с теми, кто с ней разговаривал. Настроение у Аллы сейчас, конечно, не очень хорошее. Она тоскует. Алла прекрасно понимает, в какой ситуации оказалась. Домой ей хочется, но дети есть дети", — цитирует слова портнихи артистки Popcake.ru.

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