Местонахождении Пугачёвой наконец-то стало известно

1:19 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Покинув Россию весной прошлого года, Алла Пугачева и Максим Галкин* надеялись на спокойную и беззаботную жизнь в Израиле, где Алла Борисовна могла наслаждаться покоем пенсионерки. Однако палестино-израильский конфликт нарушил их планы, и пара покинула Тель-Авив.

Фото: Openverse by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 4.0

По сообщениям местных жителей, Максим Галкин* и их дочка Лиза были замечены в кипрском аэропорту, что навело на мысль, что Алла Пугачева также присоединилась к ним. Пугачева всегда была преданной матерью и близко связана с детьми, поэтому предполагается, что она тоже находится на Кипре вместе с Максимом и двойняшками.

Возможно, артистка предпочитает оставаться скрытой от публики из-за недавнего стресса, пережитого в Израиле, где она оказалась под обстрелами. Супруги ранее приобрели недвижимость и получили гражданство Кипра, поэтому выбрали этот остров в качестве нового места жительства. Недавно они приобрели квартиру стоимостью 10 миллионов евро в элитной высотке Лимассола, оборудованной всеми удобствами и с прекрасным видом на Средиземное море.

* — признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Стало известно с кем встречалась Пугачева в Москве, чтобы решить вопрос по Галкину*