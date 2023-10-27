Bloomberg: Тейлор Свифт стала долларовой миллиардершей

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Состояние поп-звезды Тейлор Свифт превысило $1 миллиард благодаря успеху её мирового турне под названием The Eras Tour, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

Фото: Openverse by Eva Rinaldi Celebrity Photographer is licensed under CC BY-SA 2.0

Согласно оценкам агентства, лишь 53 концерта Тейлор Свифт, проведенные в США в текущем году, добавили $4,3 миллиарда к ВВП страны. Её личное состояние теперь оценивается в $1,1 миллиарда.

Турне Свифт началось в марте 2023 года в США и позже продолжилось в Латинской Америке. Планируется, что обладательница 12 премий "Грэмми" отправится в Азию в феврале 2024 года, а затем в Европу, включая выступления в Великобритании, Германии, Франции и Нидерландах. В рамках тура певица исполняет более 40 песен из своих последних альбомов: Lover, Folklore, Evermore и Midnights.

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