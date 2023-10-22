Лариса Долина о Юрие Шатунове: "Феномен успеха мне до сих пор непонятен"

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Лариса Долина заявила, что не считает певца Юрия Шатунова легендой.

Фото: "Юрий Шатунов" by Aleksandr Osipov is licensed under CC BY-SA 2.0.

Исполнительница хита "Погода в доме" призналась, что не понимает, почему Шатунов столь популярен.

"Феномен успеха мне до сих пор непонятен и до сих пор непонятен тот факт, что его называют легендой", — написала певица в своём микроблоге.

Долина отметила, что ей жаль, что Шатунов скончался в молодом возрасте. Певица допустила, что исполнитель хита "Белые розы" был кумиром подростков, однако не увидела в нём ничего легендарного.

Легендами Долина, по её признанию, считает Иосифа Кобзона, Дмитрия Хворостовского, Геннадия Гладкова.

Ранее сообщалось, что Лариса Долина в числе других звёзд приняла участие в концерте, посвящённом памяти Юрия Шатунова.

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