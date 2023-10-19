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Блогер Оксана Самойлова лишилась многомиллионной прибыли от продажи косметики своей марки

1:07
Шоу-бизнес

Известный блогер Оксана Самойлова больше не является учредителем своего собственного косметического бренда Sammy Beauty. Такой информацией поделился Telegram-канал "НеМалахов".

Блогер Оксана Самойлова лишилась многомиллионной прибыли от продажи косметики своей марки
Фото: Личный аккаунт Оксаны Самойловой в Instagram

Выйдя из состава учредителей компании, Самойлова больше не может претендовать на прибыль от продажи косметических средств Sammy Beauty.

Теперь жена репера Джигана просто рекламирует товары данной марки, при этом продолжая делать вид, что бренд по-прежнему является её собственным, при том что она тихо покинула его 16 октября.

Самойлова не рассказала об этом шаге своим подписчикам, и тем более не объяснила, чем было вызвано такое её решение. Это тем более странно, потому что Sammy Beauty приносит своим владельцам порядка миллиарда прибыли в год, начиная с 2021 года, когда он был основан.

До 16 октября этим бизнесом владела Самойлова вместе с предпринимательницей Мариной Назаровой, которая стала успешной, продвигая косметику российских звёзд, например, Егора Крида.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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