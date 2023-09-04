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Оксана Самойлова и Джиган отметили с размахом 9-летие дочери Леи

1:18
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

StarHit пишет, что семья Оксаны Самойловой и рэпера Джигана всегда любит устраивать праздники с размахом, не жалея средств на роскошные декорации, дорогие подарки и сюрпризы, чтобы порадовать своих детей и себя. Вчера они устроили роскошный праздник для своей средней дочери — Леи, которой исполнилось 9 лет.

Оксана Самойлова и Джиган отметили с размахом 9-летие дочери Леи
Фото: Личный аккаунт Оксаны Самойловой в Instagram

Утром Оксана и Джиган, вместе с остальными детьми, выстроились в ряд, чтобы хором поздравить именинницу. Просторный холл был украшен воздушными шарами и цветами. Здесь же Лея обнаружила гору подарков, которые были подготовлены для нее. Старшая сестра Ариела подарила ей любимую игрушку Cinnamoroll Hello Kitty, а от отца Джигана она получила редкую модель кроссовок Nike, что привело ее в полный восторг. Мама Оксана исполнила мечту Леи и подарила ей несколько сумок от Diesel, чему радовалась не только именинница, но и Ариела, поклонница бренда.

Вечером их ожидала шумная вечеринка с лавандовыми оттенками. Гости стреляли из лука, наслаждались трехъярусным тортом и веселились вместе с аниматорами. Были проведены эксцентричные конкурсы, в которых участвовали и дети, и взрослые.

 

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Автор Мария Петрова
Мария Петрова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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