На Моргенштерна* завели дело за неприсланный отчёт иноагента в Минюст

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Моргенштерн* проигнорировал предписание Минюста, поэтому на рэпера завели административное дело.

Фото: prt scr youtube.com/Моргенштерн

Как сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости", в Савёловский суд Москвы поступил протокол на Алишера Моргенштерна*.

Эпатажный артист провинился тем, что пренебрёг предписанием Минюста, несмотря на то, что его иноагенсткий статус предполагает отправку отчёта о доходах и расходах в Минюст РФ несколько раз в год.

Ранее сообщалось, что за неприсланный отчёт в Минюст завели дело против Максима Галкина**.

*признан иноагентом в РФ по решению Министерства юстиции РФ.

** признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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