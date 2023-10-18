Моргенштерн* проигнорировал предписание Минюста, поэтому на рэпера завели административное дело.
Как сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости", в Савёловский суд Москвы поступил протокол на Алишера Моргенштерна*.
Эпатажный артист провинился тем, что пренебрёг предписанием Минюста, несмотря на то, что его иноагенсткий статус предполагает отправку отчёта о доходах и расходах в Минюст РФ несколько раз в год.
Ранее сообщалось, что за неприсланный отчёт в Минюст завели дело против Максима Галкина**.
*признан иноагентом в РФ по решению Министерства юстиции РФ.
** признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
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