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На Максима Галкина* составили протокол из-за неподачи отчёта иноагента

1:06
Мир

Максим Галкин* пренебрёг предписанием Минюста состаявлять отчёт иноагента, поэтому на него составили протолокол. Шоумену грозит штраф. 

На Максима Галкина* составили протокол из-за неподачи отчёта иноагента
Фото: Инстаграм Максима Галкина

Супруг Аллы Пугачёвой не подал отчёт иностранного агента. Материалы административного дела против артиста поступили в Головинский районный суд Москвы.

Галкина* могут оштрафовать на сумму до 50 тысяч рублей.

Минюст России преписывает россиянам, объявленных иноагентами, несколько раз в год отправлять в ведомство отчёт о своей деятельности.

Максим Галкин ответсвенно относился к предписаниям министерства юстиции. Он маркирует свои посты специальной "плашкой", а также предупреждает зрителей на своих зарубежных концертах о том, что он объявлен иноагентом.

Ранее сообщалось, что Галкин возобноволяет свои гастрольные поездки по миру.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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