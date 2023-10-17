Максим Галкин* пренебрёг предписанием Минюста состаявлять отчёт иноагента, поэтому на него составили протолокол. Шоумену грозит штраф.
Супруг Аллы Пугачёвой не подал отчёт иностранного агента. Материалы административного дела против артиста поступили в Головинский районный суд Москвы.
Галкина* могут оштрафовать на сумму до 50 тысяч рублей.
Минюст России преписывает россиянам, объявленных иноагентами, несколько раз в год отправлять в ведомство отчёт о своей деятельности.
Максим Галкин ответсвенно относился к предписаниям министерства юстиции. Он маркирует свои посты специальной "плашкой", а также предупреждает зрителей на своих зарубежных концертах о том, что он объявлен иноагентом.
Ранее сообщалось, что Галкин возобноволяет свои гастрольные поездки по миру.
* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
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