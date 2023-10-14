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Максим Галкин* возобновляет гастроли, оставив Пугачеву и и детей в Израиле

Шоу-бизнес

Юморист Максим Галкин*, проживающий в Израиле и признанный иностранным агентом в России, объявил о возобновлении своей концертной деятельности. Несмотря на эскалацию конфликта в Израиле, он запланировал ряд гастролей по разным странам.

Максим Галкин* возобновляет гастроли, оставив Пугачеву и и детей в Израиле
Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

Ближайший концерт Галкина* состоится 20 октября на Кипре, а затем он отправится в гастроли по различным европейским странам. В его гастрольном графике заняты даты до 10 декабря. Галкин* также прокомментировал слухи о том, что он находится в Риге, подтверждая, что его концерт в Латвии запланирован только на лето 2024 года.

Ранее, Галкин* объяснил свое решение не служить в израильской армии и выразил гордость за страну, отметив, что в Израиле многие стремятся попасть на фронт во имя патриотизма. Также он выразил готовность сдавать кровь для раненых и отметил важность своего и Аллы Пугачевой пребывания в Израиле для русскоязычных израильтян.

*Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

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Пугачеву и Галкина заметили в аэропорту Тель-Авива
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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