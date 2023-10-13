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Певица Вера Брежнева впервые прокомментировала развод c Меладзе

0:55
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Super.ru пишет что бывшая солистка группы "Виа Гра" Вера Брежнева и композитор Константин Меладзе расстались и они в настоящее время живут в разных городах, а то и странах.

Певица Вера Брежнева впервые прокомментировала развод c Меладзе
Фото: Личный аккаунт Веры Брежневой в Instagram

Озвучивалось много теорий относительно причин разрыва, включая измену, политические разногласия, кризис в отношениях. Однако Вера Брежнева отказывается комментировать эти спекулятивные темы и просит уважать их решение.

"В Сети распространяется много спекулятивных тем, почему мы с Константином расстались, но мы хотели бы оставить за собой право это не комментировать. С благодарностью и уважением друг к другу просим всех уважать наше решение.", — говорит Вера.

Напомним, что 6 октября Вера Брежнева призналась о разрыве с Меладзе в своих личных социальных сетях, когда она рекламировала свой новый альбом.

 

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Автор Мария Петрова
Мария Петрова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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