Певица Вера Брежнева впервые прокомментировала развод c Меладзе

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Super.ru пишет что бывшая солистка группы "Виа Гра" Вера Брежнева и композитор Константин Меладзе расстались и они в настоящее время живут в разных городах, а то и странах.

Фото: Личный аккаунт Веры Брежневой в Instagram

Озвучивалось много теорий относительно причин разрыва, включая измену, политические разногласия, кризис в отношениях. Однако Вера Брежнева отказывается комментировать эти спекулятивные темы и просит уважать их решение.

"В Сети распространяется много спекулятивных тем, почему мы с Константином расстались, но мы хотели бы оставить за собой право это не комментировать. С благодарностью и уважением друг к другу просим всех уважать наше решение.", — говорит Вера.

Напомним, что 6 октября Вера Брежнева призналась о разрыве с Меладзе в своих личных социальных сетях, когда она рекламировала свой новый альбом.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.