Друг Николая Дроздова опроверг сообщения об ухудшении здоровья телеведущего

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Друг Николая Дроздова Дмитрий Дунаев опроверг сообщения об ухудшении здоровья телеведущего. Об этом он рассказал агентству РИА Новости.

Фото: prt scr youtube.com/А поговорить?

Ранее сообщалось, что у ведущего диагностировали рак.

По словам Дунаева, Дроздов находится дома. Его самочувствие хорошее, у него нет онкологического заболевания. Аналогичную информацию сообщила СИИ его жена.

Дроздов стал известным благодаря своей долгой карьере в качестве ведущего программы "В мире животных", где он работал с 1977 по 2018 год. Кроме того, он также снялся в нескольких фильмах, включая "Женщину в белом" и "Иронию любви", а также принял участие в озвучивании анимационного фильма "Зверополис".