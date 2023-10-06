Друг Николая Дроздова Дмитрий Дунаев опроверг сообщения об ухудшении здоровья телеведущего. Об этом он рассказал агентству РИА Новости.
Ранее сообщалось, что у ведущего диагностировали рак.
По словам Дунаева, Дроздов находится дома. Его самочувствие хорошее, у него нет онкологического заболевания. Аналогичную информацию сообщила СИИ его жена.
Дроздов стал известным благодаря своей долгой карьере в качестве ведущего программы "В мире животных", где он работал с 1977 по 2018 год. Кроме того, он также снялся в нескольких фильмах, включая "Женщину в белом" и "Иронию любви", а также принял участие в озвучивании анимационного фильма "Зверополис".
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