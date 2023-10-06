У ведущего Николая Дроздова диагностировали рак

Николая Дроздова госпитализировали из-за обнаружения злокачественной опухоли. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

Фото: prt scr youtube.com/А поговорить?

Ведущий, известный своей работой в программе "В мире животных", постоянно страдал от болей и обратился за медицинской помощью в московской клинике. В результате обследования было выявлено новообразование в предстательной железе. Врачи планируют начать лечение химиотерапией, однако его состояние осложнено гипертонической болезнью сердца.

Дроздов хорошо известен благодаря своей долгой работе в программе "В мире животных", которую он вёл с 1977 по 2018 годы. Он также снялся в фильмах, таких как "Женщина в белом", "Ирония любви", и участвовал в озвучивании анимационного фильма "Зверополис".

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