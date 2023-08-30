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Телеведущий Николай Дроздов опроверг сообщения о возможной онкологии

1:04
Шоу-бизнес

Имя легендарного телеведущего Николая Дроздова в последнее время часто фигурирует в заголовках СМИ из-за проблем, связанных со здоровьем ученого-зоолога. Недавно, артист был снова госпитализирован и по слухам, у него обнаружилась онкология.

Телеведущий Николай Дроздов опроверг сообщения о возможной онкологии
Фото: prt scr youtube.com/А поговорить?

Журналистам издания "Вокруг ТВ" удалось побеседовать с 86-летним Дроздовым и узнать о его состоянии здоровья. В беседе Николай Николаевич опроверг сообщения о возможной онкологии.

"Просто плановая госпитализация. Было плановое обследование", — объяснился он.

Несмотря на опровержения телеведущего, он не рассказал, какие результаты показало обследование. Однако ранее сообщалось, что анализы Дроздова имеют значительное отклонение от нормы. Возможно, это связано с тем, что ученый уже много лет является вегетарианцем.

Напомним, что в начале года Николай Дроздов оказался в больнице после падения – телеведущий сломал семь ребер.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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