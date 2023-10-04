Волочкова ответила на обвинения хейторов в осквернении символов воинской славы

Анастасия Волочкова резко осадила подписчиков, которые увидели в её шпагате осквернение символов воинской славы.

Фото: Личный аккаунт Анастасии Волочковой в Instagram

Балерина в негодовании от того, что на неё написали заявление в полицию за то, что она закинула ногу на истребитель веремён войны. Она уверена, что самолёт, стоящий на территори "Мосфильма", бутафорский.

"Люди, вы в своём уме? Взмах моей ноги вас всех взбудоражил? Что я плохого сделала? За что меня хотите сейчас чморить?" — обратилась к хейтерам звезда балета.

Волочковой показались неприятными лица тех женщин, которые осыпали её нападками. Она посоветовала им сходить в спортзал, чтобы привести себя в форму.

Балерина заблокировала возможность комментировать её пост с фото с истрибителем Ла-5.

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