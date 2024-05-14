Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Готовим вишнёво-ванильный молочный коктейль
El Pais и P24: ТЦК жалуется на ненависть украинцев и использует украинок
Обработка заявлений на визу в Италию может занять до 45 дней
Советы по питанию после 40: рекомендации специалиста по питанию
Охлобыстин ликует из-за того, что русская песня стала популярной за границей
Весенние эфемероиды: секреты ухода. Гид по весенним цветам
Ослабление магнитного поля Земли привело к развитию морской жизни 565 млн лет назад
Софи Лорен рассказала, каким женщинам можно не пользоваться косметикой
В чем плюсы и минусы кота в качестве домашнего питомца: мнение экспертов
Инспекторы ГИБДД в ярости: узнайте, какая функция автомобиля мешает их работе

Функция в автомобиле, которую не одобряют инспекторы ГИБДД: ограничитель скорости

1:03
Авто

Современные автомобили оснащены множеством полезных функций, но среди них есть такие, которые не находят одобрения у инспекторов ГИБДД. Одной из таких функций является ограничитель скорости.

Функция в автомобиле, которую не одобряют инспекторы ГИБДД: ограничитель скорости
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Это устройство контролирует и ограничивает максимальную скорость автомобиля, способствуя безопасности на дорогах и снижению аварийности, а также помогая водителям избегать нарушений ПДД и штрафов.

Ограничители скорости бывают механическими, которые ограничивают подачу топлива или воздуха в двигатель, и электронными, управляемыми через системы управления автомобиля с использованием датчиков, GPS и других технологий. Некоторые системы, основанные на GPS, автоматически регулируют скорость в зависимости от местоположения автомобиля.

Такие ограничители чаще всего устанавливаются на коммерческие транспортные средства, но также могут быть найдены в легковых автомобилях, особенно в моделях премиум-класса.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Не только для "автоматов": секретные режимы вашего авто, о которых вы не знали

В современных автомобилях с автоматическими коробками передач технологии позволяют адаптировать управление под стиль вождения водителя

Как использовать дополнительные режимы автоматической коробки передач
Любовь Успенская пожаловалась на Филиппа Киркорова
Певица Любовь Успенская обратилась к Киркорову: "Если тебе нужны деньги на брюки, то скажи мне"
Эти растения очень любят золу
Можно ли сыпать золу под виноград?
В Харькове объявлен план-перехват дезертиров, русские идут на Липцы Дмитрий Плотников Десять стран Европы отказываются говорить о "гарантиях безопасности" с Украиной Любовь Степушова
Чем подкормить жимолость, чтобы собирать урожай вёдрами
Страшное отравление и кошачий наркотрип: почему нельзя кормить питомца из пластиковой миски
Идеальная кличка для питомца: эти варианты вызовут всеобщий восторг
Идеальная кличка для питомца: эти варианты вызовут всеобщий восторг
Последние материалы
Охлобыстин ликует из-за того, что русская песня стала популярной за границей
Весенние эфемероиды: секреты ухода. Гид по весенним цветам
Ослабление магнитного поля Земли привело к развитию морской жизни 565 млн лет назад
Софи Лорен рассказала, каким женщинам можно не пользоваться косметикой
В чем плюсы и минусы кота в качестве домашнего питомца: мнение экспертов
При лечении стволовыми клетками, пациенты заразились Mycobacterium abscessus
Как правильно держать руль: советы для водителей
Россиянам рассказали, зачем нужно брать полис ОМС в путешествие по Россси
Мастер фэншуй дала советы по размещению в доме книжных полок
Почему кошка перестала ходить в лоток: эксперты назвали самые очевидные причины
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников