Инспекторы ГИБДД в ярости: узнайте, какая функция автомобиля мешает их работе

Функция в автомобиле, которую не одобряют инспекторы ГИБДД: ограничитель скорости

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Современные автомобили оснащены множеством полезных функций, но среди них есть такие, которые не находят одобрения у инспекторов ГИБДД. Одной из таких функций является ограничитель скорости.

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Это устройство контролирует и ограничивает максимальную скорость автомобиля, способствуя безопасности на дорогах и снижению аварийности, а также помогая водителям избегать нарушений ПДД и штрафов.

Ограничители скорости бывают механическими, которые ограничивают подачу топлива или воздуха в двигатель, и электронными, управляемыми через системы управления автомобиля с использованием датчиков, GPS и других технологий. Некоторые системы, основанные на GPS, автоматически регулируют скорость в зависимости от местоположения автомобиля.

Такие ограничители чаще всего устанавливаются на коммерческие транспортные средства, но также могут быть найдены в легковых автомобилях, особенно в моделях премиум-класса.