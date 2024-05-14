Инспекторы ГИБДД в ярости: узнайте, какая функция автомобиля мешает их работе

Современные автомобили оснащены множеством полезных функций, но среди них есть такие, которые не находят одобрения у инспекторов ГИБДД. Одной из таких функций является ограничитель скорости.
Это устройство контролирует и ограничивает максимальную скорость автомобиля, способствуя безопасности на дорогах и снижению аварийности, а также помогая водителям избегать нарушений ПДД и штрафов.
Ограничители скорости бывают механическими, которые ограничивают подачу топлива или воздуха в двигатель, и электронными, управляемыми через системы управления автомобиля с использованием датчиков, GPS и других технологий. Некоторые системы, основанные на GPS, автоматически регулируют скорость в зависимости от местоположения автомобиля.
Такие ограничители чаще всего устанавливаются на коммерческие транспортные средства, но также могут быть найдены в легковых автомобилях, особенно в моделях премиум-класса.
В современных автомобилях с автоматическими коробками передач технологии позволяют адаптировать управление под стиль вождения водителя