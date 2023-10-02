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Певица Ханна ответила на вопрос срывается ли она на 5-летнюю дочь

1:13
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Ханна в своём профиле она демонстрирует свои успехи в воспитании детей и стремится к статусу идеальной жены. Неудивительно, что её подписчики сразу же хотят узнать о секретах и подробностях её счастливой семейной жизни, когда появляется возможность задать вопросы.

Певица Ханна ответила на вопрос срывается ли она на 5-летнюю дочь
Фото: Личный аккаунт Ханны в Instagram

Super.ru пишет, что недавно её фолловеры спросили, срывается ли Ханна на свою старшую дочь Адриану. В ответ Ханна призналась, что такого никогда не случалось, поскольку ребёнку всего лишь 5 лет. Она подчеркнула, что если у мамы возникают подобные проблемы, то нужно искать их причину в самой маме, а не в ребёнке. 

Однако сама Ханна признала, что раньше у неё бывали истерики. Хотя она уточнила, что никогда не кричала или бросала вещи, но могла выходить из автомобиля на скорости 120 км/ч. Звезда отмечает, что такое поведение было связано с её молодостью и безрассудством. Однако сейчас она уверена, что её жизнь замечательна и спокойна. Ханна признаёт, что может быть пару дней не разговаривать с мужем, но затем они быстро мирятся.

 

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Автор Мария Петрова
Мария Петрова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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