Блогер Айза-Лилуна Ай рассказала о "звездной" болезни

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай опровергла в своих соцсетях, что у нее есть звездная болезнь. По ее словам, она никогда не зазнавалась из-за популярности.

Фото: Личный аккаунт Айзы в Instagram

Айза пояснила, что крепко стоит на ногах, поэтому спокойно проходила даже самые активные пики популярности. К тому же к своей известности она относится как к работе – ей это помогает продвигать благотворительные проекты.

Из плюсов своего популярного блога она выделила общение с разными люди «дома в тишине».

Айза и Гуф поженились в 2008 году, а в 2010-м на свет появился их общий сын Сэм. В 2013-м звезды развелись, так как из отношений ушла любовь. В августе 2023 года бизнесвумен призналась, что смогла окончательно сепарироваться от музыканта.

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