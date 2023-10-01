Российский певец Филипп Киркоров появился на публике с большой гематомой на шее. Об этом пишет "МК".
Как сообщают журналисты, красное пятно просвечивало даже сквозь тональный крем. Гости мероприятия шутили над артистом, говоря о "бурной ночи". Однако сам певец никаких комментариев по этому поводу не дал.
Были и те, что посчитал, что это след от новой косметической процедуры поп-короля.
В марте этого года Филипп Киркоров сделал сразу несколько пластических операций у звездного хирурга Тимура Хайдарова. В настоящее время артист очень доволен своим внешним видом, о чем постоянно рассказывает в различных ток-шоу.
Так, недавно мы писали, почему Киркоров решился на пластику.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Позже пришла информация, что взрыв в Киеве произошёл на военном объекте — в цеху №5 военного завода "Арсенал".