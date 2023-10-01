Певец Филипп Киркоров попытался замазать синяк на шее тональным кремом

Российский певец Филипп Киркоров появился на публике с большой гематомой на шее. Об этом пишет "МК".

Фото: Скриншот с видео, YouTube-канал "Осторожно: Собчак"

Как сообщают журналисты, красное пятно просвечивало даже сквозь тональный крем. Гости мероприятия шутили над артистом, говоря о "бурной ночи". Однако сам певец никаких комментариев по этому поводу не дал.

Были и те, что посчитал, что это след от новой косметической процедуры поп-короля.

В марте этого года Филипп Киркоров сделал сразу несколько пластических операций у звездного хирурга Тимура Хайдарова. В настоящее время артист очень доволен своим внешним видом, о чем постоянно рассказывает в различных ток-шоу.

Так, недавно мы писали, почему Киркоров решился на пластику.

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