Певец Филипп Киркоров рассказал, как решился на пластику

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский певец Филипп Киркоров рассказал, что его сподвигло лечь под нож пластического хирурга. Виной всему стало зеркало, так как музыкант перестал внешне себя удовлетворять.

Фото: личный аккаунт Филиппа Киркорова в Инстаграм

По его словам, в декабре он посмотрел в зеркало, а затем весь интернет облетела фотография поп-короля с пляжа.

"Какая-то дама меня сфотографировала и выложила, типа, "Ой, посмотрите", типа истинное тело и лицо Киркорова. Сначала я очень ругался. А потом… На кого ругаться-то? Надо на самого себя ругаться. Я понял: "Нет, так жить нельзя, так не должно. Надо повернуть ход истории вспять"", — рассказал он в программе "Новые русские сенсации" на НТВ.

Также он признался, что стало подводить здоровье из-за неправильного образа жизни. Пластическая операция стала для него новым стимулом работать над собой и своим телом.

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