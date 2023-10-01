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Актрису Светлану Светличную с деменцией могут насильно удерживать в психушке

1:24
Шоу-бизнес

Друзья и коллеги актрисы Светланы Светличный подозревают, что ее насильно могут удерживать в психиатрической клинике. Подробности были раскрыты в программе "Ты не поверишь!" на НТВ.

Актрису Светлану Светличную с деменцией могут насильно удерживать в психушке
Фото: кадр из программы "Ты не поверишь"

Помимо обнаруженной у пожилой актрисы деменции, год назад ей диагностировали болезнь Альцгеймера. По этой причине родственники звезды решили отправить ее в специализированную клинику.

Директор гильдии актеров Валерия Гущина считает, что у сына актрисы не было иного выхода, так Светличная теперь находится под постоянным присмотром врачей.

Друзья актрисы уже год обивают пороги клиники и подозревают, что ее удерживают там насильно. Так, ее знакомый Илья Коротков выразил сомнения в том, что Светлана Светличная самолично подписала согласие на запрет свиданий с друзьями.

Но невестка актрисы утверждает, что в ее состоянии ецмй не до встреч с друзьями.

"Котика она уже давным-давно забыла. Дай Бог, чтобы она помнила меня, сына своего и внучку. Болезнь Альцгеймера и тяжелая форма деменции. Она дееспособный человек, но наступают такие моменты, когда человеку нужна постоянная медицинская помощь", — рассказала невестка актрисы.

Ранее мы писали, что актриса Валерия Ланская отменила свадьбу.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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