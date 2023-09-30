Актриса Валерия Ланская отменила свадьбу

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Валерия Ланская и танцор Эдгар Головной больше не вместе. О том, что они больше не общаются, сообщил сам балетмейстер в программе "Ты не поверишь!" на НТВ.

Фото: кадры из шоу "Секрет на миллион" на телеканале НТВ

Свадебное торжество влюбленные планировали в августе-сентябре, невеста уже выбирала платье и меню, а также рассылала приглашения. Однако, как выяснилось, свадьбы не будет.

Многие уверены, что танцор, который на четыре года младше актрисы, просто не смог ее потянуть. Так, у Валерии взята ипотека на 15 миллионов рублей вплоть до 2042 года.

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