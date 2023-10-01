Анастасию Ивлееву заподозрили в романе с 21-летним студентом

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева встречается с 21-летним студентом Финансового университета при Правительстве РФ Борисом Махмуровым. Об этом пишет издание "7Дней.ру".

Фото: личный аккаунт Анастасии Ивлеевой в инстаграм

Журналисты выяснили, что несмотря на разницу в возрасте (Ивлеевой сейчас 32) возлюбленные уже начали жить вместе. По информации источников, близких к паре, молодой студент уже перевез часть вещей в загородный дом звезды.

Ни Анастасия, ни Борис появившиеся слухи никак не комментируют. Также они не выставляют совместных фотографий в соцсетях.

Ивлеева в целом после громкого расставания с бывшим мужем, исполнителем Элджеем, предпочитает не придавать огласке свою личную жизнь.

Ранее мы писали, что жена Сергея Жигунова находится на грани срыва из-за сравнений с Анастасией Заворотнюк.

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