Жена Сергея Жигунова на грани срыва из-за сравнений с Анастасией Заворотнюк

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский актер Сергей Жигунов, известный своей ролью в сериале "Моя прекрасная няня", счастливо женат на Виктории Ворожит, с которой познакомился на кинофестивале в Южно-Сахалинске. Однако в последнее время женщину стали сильно выводить из себя сравнения с бывшей возлюбленной артиста, актрисой Анастасией Заворотнюк.

Фото: кадр из программы "Судьба человека"

Виктории достается от поклонников артиста на протяжении всего того времени, что они вместе, и, казалось бы, она уже должна привыкнуть. Однако неприятные ей сравнения с Анастасией Заворотнюк заставили женщину жестко ответить хейтерам.

"Я похожа на себя и на маму с папой", — написала брюнетка.

О романе Сергея Жигунова и Анастасии Заворотнюк в свое время не говорил только ленивый. Тогда артист оставил свою жену ради звезды. Позднее он вернулся к супруге, но их отношения все равно сошли на нет, так как он встретил Ворожбит.

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