Комик Данила Поперечный защитил жену своего коллеги Комиссаренко

1:25 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Друг и коллега Славы Комиссаренко Данила Поперечный решил высказаться по поводу скандала вокруг свадьбы комика на женщине с темным прошлым. Блогер уверен, что осуждать Юлию Шашкову за ее прошлое неправильно.

Фото: prt scr youtube.com/Данила Поперечный

Поперечный отметил, что не в курсе всех подробностей, однако, по его мнению, Слава сам дал ход истории тем, что публично высказался. Но и его можно понять, ведь у Комиссаренко есть свои переживания, а ситуация с супругой стала последней каплей.

"Я был уверен, что Слава знает, потому что у нее ник cam.woman. Человек не перестает быть человеком и не становится вторым сортом, если продает фотографии голой себя, работает в вебкаме или даже занимается проституцией. Это его дело. Не ваше собачье дело. Наверное, на месте Славы правильнее и круто было бы послать всех", — заявил Поперечный в личном блоге.

Слава Комиссаренко женился на Юлии в начале сентября, а уже спустя две недели он узнал, что она работала вебкам-моделью и снимала откровенные ролики для мужчин. Комик признался, что не знал этого до женитьбы и очень расстроен тем, что ему не сообщила его возлюбленная.

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