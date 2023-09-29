Певица Лариса Долина публично поздравила свою внучку с 12-летием

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская певица Лариса Долина публично обратилась к своей единственной внучке Александре и тепло поздравила ее с днем рождения. В своем блоге она поделилась редким снимком с именинницей.

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

Лариса Долина отметила, что ей с трудом верится в то, что ее внучка уже такая взрослая.

"Цельная, способная, активная и креативная, и любовь есть в сердце. Очень взрослая, иногда мне кажется, что я разговариваю со взрослой женщиной. Как все подростки, максимализм во всем, желание доказать свою правоту, а не правду… Но при этом очень привязана к маме и ко мне. Обращается ко мне исключительно так: "Ба…". Мне нравится! Люблю всем своим "ба"-сердцем", — написала она.

Также она пожелала Александре надежных друзей, которые будут дружить и любить, а не использовать. Также Долина пообещала, что всегда будет рядом.

Ранее мы писали, сколько заплатили Ларисе Долиной за концерт в Казани.

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