Российская певица Лариса Долина публично обратилась к своей единственной внучке Александре и тепло поздравила ее с днем рождения. В своем блоге она поделилась редким снимком с именинницей.
Лариса Долина отметила, что ей с трудом верится в то, что ее внучка уже такая взрослая.
"Цельная, способная, активная и креативная, и любовь есть в сердце. Очень взрослая, иногда мне кажется, что я разговариваю со взрослой женщиной. Как все подростки, максимализм во всем, желание доказать свою правоту, а не правду… Но при этом очень привязана к маме и ко мне. Обращается ко мне исключительно так: "Ба…". Мне нравится! Люблю всем своим "ба"-сердцем", — написала она.
Также она пожелала Александре надежных друзей, которые будут дружить и любить, а не использовать. Также Долина пообещала, что всегда будет рядом.
Ранее мы писали, сколько заплатили Ларисе Долиной за концерт в Казани.
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