Стало известно, как прошло выступление Ларисы Долиной в Казани

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская певица Лариса Долина смогла заработать 1,6 млн рублей за выступление на литературно-музыкальном фестивале "Аксенов-фест", который проходил с 20 по 22 сентября. Как сообщает "Реальное время", столько ей заплатило Казанское Управление культуры.

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

Концерт артистки длился 45 минут, за которые она исполнила 12 песен. Денежные средства на оплату ее выступления выделили из городской казны.

Певица и Управление культуры также заключили договор, согласно которому представители артистки должны были гарантировать исключительность авторских и смежных прав на исполняемые произведения. В свою очередь, со стороны казанских чиновников обещалась полная безопасность Долиной в зоне проведения фестиваля. Так, на концерте следили за недопустимостью аморального и неэтичного поведения, которое могло выражаться в употреблении алкогольной или наркотической продукции.

Ранее мы писали, что Ксения Собчак станцевала лезгинку в Дагестане.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.