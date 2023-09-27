Российская певица Лариса Долина смогла заработать 1,6 млн рублей за выступление на литературно-музыкальном фестивале "Аксенов-фест", который проходил с 20 по 22 сентября. Как сообщает "Реальное время", столько ей заплатило Казанское Управление культуры.
Концерт артистки длился 45 минут, за которые она исполнила 12 песен. Денежные средства на оплату ее выступления выделили из городской казны.
Певица и Управление культуры также заключили договор, согласно которому представители артистки должны были гарантировать исключительность авторских и смежных прав на исполняемые произведения. В свою очередь, со стороны казанских чиновников обещалась полная безопасность Долиной в зоне проведения фестиваля. Так, на концерте следили за недопустимостью аморального и неэтичного поведения, которое могло выражаться в употреблении алкогольной или наркотической продукции.
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