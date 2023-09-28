Кристина Асмус пошутила про перелом ноги: "Хруст был на весь Выборг"

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Кристина Асмус поделилась со своими поклонниками неожиданной новостью. Оказывается, артистка на съёмках сломала ногу, причём перелом у неё сложный, со смещением.

Фото: prt scr youtube.com/ОК на связи!

Она напомнила, что последние два года мучается от проблем со связками. За это время она успела получить уже два перелома, добавив, что уже "по традиции раз в год" встаёт на костыли.

В этот раз Асмус, по её признанию, травмировалась в процессе съёмок в Выборге. Оператор готовился снимать актрису крупным планом, для чего она должна была высоко подпрыгнуть. Однако артистке не повезло — при приземлении она подвернула ногу. Сама Асмус в соцсетях описала момент получения травмы с юмором, сообщив, что при этом "хруст был на весь Выборг".

Съёмочный день Асмус тем не менее завершила как положено, и только после этого поехала к медикам.

Ногу актрисы осмотрели несколько врачей, и все они настаивают на операции. Пока же Асмус приходится ходить в гипсе.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

КРИСТИНА АСМУС: о своей жизни с маньяком-абьюзером, родителях и работе в театре