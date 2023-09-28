Актриса Кристина Асмус поделилась со своими поклонниками неожиданной новостью. Оказывается, артистка на съёмках сломала ногу, причём перелом у неё сложный, со смещением.
Она напомнила, что последние два года мучается от проблем со связками. За это время она успела получить уже два перелома, добавив, что уже "по традиции раз в год" встаёт на костыли.
В этот раз Асмус, по её признанию, травмировалась в процессе съёмок в Выборге. Оператор готовился снимать актрису крупным планом, для чего она должна была высоко подпрыгнуть. Однако артистке не повезло — при приземлении она подвернула ногу. Сама Асмус в соцсетях описала момент получения травмы с юмором, сообщив, что при этом "хруст был на весь Выборг".
Съёмочный день Асмус тем не менее завершила как положено, и только после этого поехала к медикам.
Ногу актрисы осмотрели несколько врачей, и все они настаивают на операции. Пока же Асмус приходится ходить в гипсе.
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